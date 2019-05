Esporte Neymar marca, Cavani perde pênalti no fim e PSG só empata com o Nice pelo Francês Campeão antecipado, clube parisiense chegou aos 85 pontos, 17 à frente do Lille, segundo colocado

O Paris Saint-Germain empatou com o Nice, por 1 a 1, neste sábado, pela 35ª rodada do Campeonato Francês. Campeão antecipado da liga, em conquista assegurada em 21 de abril, o time de Neymar, que foi o autor do gol do seu time, de pênalti, chegou aos 85 pontos, 17 à frente do Lille, o segundo colocado. O time de Nice, com 52 pontos, na sétima colocação, ficou mais longe d...