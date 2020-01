Esporte Neymar marca 2 vezes, mas não evita empate do Paris Saint-Germain contra o Monaco O tropeço inesperado, porém, não abalou o domínio do PSG no Francês. A equipe da capital do país chegou a 46 pontos, cinco a mais do que o Olympique de Marselha, vice-líder

O Monaco conseguiu neste domingo (12) algo que pode ser definido como uma façanha. A equipe interrompeu a série de seis vitórias consecutivas do Paris Saint-Germain no Campeonato Francês com o empate por 3 a 3 no jogo disputado no estádio Parque dos Príncipes, estádio que é a casa do PSG, em Paris, pela 20.ª rodada. Neymar foi o grande nome da equipe parisiense ...