Esporte Neymar foca em vencer Champions e minimiza Bola de Ouro O camisa 10 confirmou ainda que "está conversando" com o PSG para a renovação de seu contrato, reforçando que está feliz com a vida na França e citando dificuldades em seus primeiros meses no clube

Pouco assíduo em entrevistas coletivas, Neymar foi o escolhido do PSG para "encarar" os jornalistas na véspera do duelo da equipe contra o Manchester City, válido pela ida da semifinal da Liga dos Campeões. Em quase todas as respostas, o atacante ressaltou o foco no título do torneio e elogiou o seu atual clube. Isto se deu, inclusive, em uma pergunta sobre a Bola...