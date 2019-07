Esporte Neymar fica de fora de relacionados do PSG para amistoso contra a Inter de Milão Atleta deve continuar a recuperação física após lesão no tornozelo

Em meio à polêmica sobre sua possível saída do Paris Saint-Germain, Neymar está fora de mais um amistoso do clube francês, que está na China em sua parte final da pré-temporada. O técnico alemão Thomas Tuchel divulgou nesta quinta-feira a relação de 26 jogadores para o duelo contra a Inter de Milão, neste sábado, na cidade de Macau, e deixou o brasileiro de fora para c...