Esporte Neymar fica de fora de lista dos 50 nomes para a seleção do ano da Uefa Atacante do Paris Saint-Germain perde espaço e não vai disputar eleição para a escolha do time ideal

A Uefa divulgou nesta terça-feira a lista dos 50 jogadores candidatos a entrarem na seleção do ano. A relação é formada por destaques do futebol europeu em 2019 e foi definida pelo comitê editorial da entidade. Nesta relação, o atacante Neymar, do Paris Saint-Germain, ficou fora, enquanto o Brasil conta com quatro representantes: os goleiros Alisson e Ederson, o volante F...