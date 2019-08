Esporte Neymar está fora da estreia do Paris Saint-Germain no Campeonato Francês O anúncio foi feito neste sábado pela manhã por Leonardo, diretor esportivo do time parisiense

Neymar não foi relacionado pelo técnico alemão Thomas Tuchel para a estreia do Paris Saint-Germain no Campeonato Francês, neste domingo, diante do Nimes. O anúncio foi feito neste sábado pela manhã por Leonardo, diretor esportivo do time parisiense. O dirigente confirmou a existência de negociações "mais avançadas do que antes". "Mas o PSG não está preparado para aceita...