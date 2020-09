Esporte Neymar e Álvaro podem pegar 10 jogos de gancho Para o julgamento, Neymar terá a defesa dos advogados do Paris Saint-Germain. O clube alega ter como prova imagens em que Álvaro comete o ato de racismo

O caso de racismo denunciado por Neymar será julgado nesta quarta-feira (30) pela Comissão de Disciplina da Liga Francesa. O brasileiro do Paris Saint-Germain e o zagueiro Álvaro González, que atua no Olympique de Marselha, estão sob risco de uma suspensão de até dez jogos no Campeonato Francês sendo avaliados no mesmo artigo: "suspeita de comentários homofóbicos e/ou r...