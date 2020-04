Esporte Neymar diz que treinos físicos em casa vão ajudá-lo a voltar 'no mesmo nível' Após críticas, atacante tem aproveitado o distanciamento social para focar na sua forma física

Após a suspensão dos campeonatos devido à pandemia do novo coronavírus, Neymar retornou ao Brasil e chegou a ser alvo de críticas da imprensa internacional ao compartilhar fotos jogando futevôlei em sua mansão em Mangaratiba, no Rio. Agora, o craque explica que tudo faz parte da preparação física para retornar aos gramados "no mesmo nível". "Esperamos que esse mo...