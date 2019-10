Esporte Neymar diz que amor da torcida do PSG por ele 'está voltando' Atacante volta a afirmar que relacionamento com torcedores é como o de um homem com uma mulher

Neymar se viu obrigado a permanecer no Paris Saint-Germain e a tentativa frustrada de deixar o clube na última janela de transferências causou ira nos torcedores do clube francês. O atacante garante que isso é coisa do passado e que a relação de amor com os torcedores está voltando. O brasileiro, que se recupera de lesão, voltou a comparar o relacionamento entre ele e...