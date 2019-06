Esporte Neymar deve depor na quinta-feira em São Paulo sobre acusação de estupro As autoridades e o estafe do jogador planejam o método mais seguro para o comparecimento do jogador à delegacia na zona sul de São Paulo

O atacante Neymar deve prestar depoimento nesta quinta-feira (11), às 16 horas, na 6ª Delegacia de Defesa da Mulher, em Santo Amaro, zona sul de São Paulo. O atacante vai dar sua versão sobre a acusação de estupro feita pela modelo Najila Trindade. O crime teria sido cometido no dia 15 de maio, em Paris. As autoridades e o estafe do jogador planejam o método mais...