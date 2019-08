Esporte Neymar desabafa sobre caso Najila: 'Não vou dizer que estou feliz, mas aliviado' Ministério Público de São Paulo pediu o arquivamento do inquérito sobre o suposto estupro contra a modelo Najila Trindade por falta de provas

Um dia depois do Ministério Público de São Paulo pedir o arquivamento do inquérito sobre o suposto estupro contra a modelo Najila Trindade em maio passado, Neymar se pronunciou nesta sexta-feira em tom de desabafo, através de suas redes sociais, para falar do caso. O atacante do Paris Saint-Germain, que está na França, afirmou que o ocorrido lhe causou um grande "dano", m...