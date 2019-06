Esporte Neymar depõe em inquérito sobre vídeo e agradece apoio: 'Me senti muito amado' O atleta ficou cerca de 1 hora e 30 minutos na Delegacia de Repressão a Crimes de Informática (DRCI), no Rio

O atacante Neymar depôs na noite desta quinta-feira na Delegacia de Repressão a Crimes de Informática (DRCI), na Cidade da Polícia, na zona norte do Rio. Ele foi ouvido no inquérito que investiga suposto vazamento de imagens íntimas e conversas com Najila Trindade, modelo que acusa o jogador de agressão e estupro. O atleta ficou cerca de 1 hora e 30 minutos no local. ...