Esporte Neymar dá soco em torcedor após vice do Paris Saint-Germain na Copa da França

O atacante Neymar, do Paris Saint-Germain, se envolveu em uma confusão neste sábado depois da derrota da equipe nos pênaltis na final da Copa do França, diante do Rennes. Enquanto o jogador subia as escadas rumo à tribuna do Stade de France para participar da premiação pelo vice-campeonato, se desentendeu com um torcedor e deu um soco no rosto dele. Imagens public...