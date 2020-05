Esporte Neymar consegue liminar que suspende pagamento de multa de R$ 88 mi à Receita Federal A União, porém, já apresentou agravo e poderá cassar a decisão. Não há prazo para o resultado final do processo

O atacante Neymar obteve uma liminar na Justiça Federal para suspender a cobrança de R$ 88.887.265,00 por parte da União. O valor se refere a uma multa aplicada pela Receita Federal por conta de impostos supostamente devidos pelo jogador no Brasil. A decisão do juiz Décio Gabriel Gimenez, da 3ª Vara Federal de Santos, é do dia 19, mas o sigilo só foi retirado na terç...