Esporte Neymar comemora a chegada a momento decisivo da Champions sem lesões Atleta brasileiro foi um dos principais nomes do PSG na classificação para a final da competição europeia

Neymar usou as redes sociais para comemorar a vaga na final da Liga dos Campeões com o Paris Saint-Germain. Após a vitória por 3 a 0 contra o Leipzig, o jogador relembrou as duas temporadas em que esteve fora da equipe por causa das lesões e vibra com a possibilidade de buscar o título. "Dois anos seguidos sofrendo lesões em momentos cruciais, importantes para m...