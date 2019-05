Esporte Neymar chega à Granja Comary e se junta à seleção brasileira A chegada antecipada do jogador agradou colegas de equipe que estão em Teresópolis desde quarta-feira

Com atraso e de helicóptero, o atacante Neymar chegou no início da tarde deste sábado (25) à concentração da seleção brasileira, na Granja Comary, em Teresópolis. Inicialmente com previsão de se apresentar apenas na próxima terça, ele foi liberado pelo Paris Saint-Germain e se integrou ao grupo comandado por Tite mais cedo. A comissão técnica aguardava o jogador às 1...