Esporte Neymar aparece com o cabelo pintado de rosa para jogo do PSG Atacante muda de visual para enfrentar o Montpellier, dentro de casa, pelo Campeonato Francês

O atacante Neymar apareceu de visual novo para a partida do Paris Saint-Germain neste sábado, pelo Campeonato Francês. Prestes a completar 28 anos, o jogador pintou o cabelo de rosa. O novo penteado foi apresentado pelas próprias redes sociais do clube, que registraram a chegada do elenco ao estádio Parque dos Príncipes para o compromisso diante do Montpellier. ...