Esporte Neymar é suspenso por 2 jogos, e denúncia de racismo será investigada A Liga Francesa de Futebol Profissional (LFP) também anunciou que abriu processo para investigar as acusações de insultos racistas que Neymar afirma ter recebido do jogador do Olympique

Neymar foi suspenso nesta quarta-feira (16) por dois jogos após a expulsão no clássico entre Paris Saint-Germain e Olympique de Marselha, pelo Campeonato Francês, no último domingo (13). Na ocasião, o brasileiro levou cartão vermelho por dar um tapa na cabeça do zagueiro espanhol Álvaro Gonzalez. Ele afirma que antes disso o defensor o chamou de "mono hijo de put...