Esporte Neymar é intimado a depor na sexta, mas assessoria jurídica da CBF tenta adiar Apuração é por supostos crimes virtuais cometidos com vídeo divulgado no último domingo com fotos íntimas da mulher que o acusa de estupro

Os policiais da Delegacia de Repressão a Crimes de Informática (DRCI) que foram ao CT da seleção brasileira, em Teresópolis (RJ), no fim da manhã desta segunda-feira intimaram o atacante Neymar a depor na sexta-feira na investigação por supostos crimes virtuais cometidos com vídeo divulgado no último domingo com fotos íntimas da mulher que o acusa de estupro. A asses...