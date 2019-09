Esporte Neymar é decisivo mais uma vez e assegura triunfo do PSG contra o Bordeaux Com a sexta vitória em oito jogos, time de Paris lidera o campeonato

Já virou rotina: Neymar mais uma vez foi decisivo e garantiu outra vitória do Paris Saint-Germain. Neste sábado, o craque brasileiro fez o gol que assegurou o triunfo por 1 a 0 sobre o Bordeaux, fora de casa, pela oitava rodada do Campeonato Francês. Com a sexta vitória em oito jogos, o Paris Saint-Germain foi aos 18 pontos e lidera a competição isoladamente. O time pari...