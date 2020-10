Esporte Neymar é dúvida para estreia, e Tite confirma Weverton como titular Seleção brasileira estreia pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2022 nesta sexta-feira (9), em São Paulo, contra a Bolívia

Neymar é dúvida para a estreia da seleção brasileira nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022, nesta sexta-feira (9), contra a Bolívia, na Neo Química Arena, em São Paulo. O atacante sentiu dores nas costas no treino de quarta (7), na Granja Comary, e será poupado da atividade desta quinta-feira (8), que será realizada às 17h30 no palco do confro...