Esporte Neymar é cortado da seleção brasileira após exame Motivo é a lesão no músculo adutor da perna esquerda, sofrida em partida do PSG. Jogador não estaria pronto para jogar contra o Uruguai

O atacante Neymar foi cortado da seleção brasileira na noite desta quinta-feira (12) após realizar exame em São Paulo, onde a equipe nacional enfrenta a Venezuela nesta sexta (13), às 21h30, no Morumbi, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022. Com uma lesão no músculo adutor da perna esquerda, sofrida na partida do PSG contra Istanbul Basaksehir, pela C...