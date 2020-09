Esporte Neymar é 4º e fica fora de prêmio por melhor da Uefa; veja finalistas Desde a criação do prêmio, em 2011, esta é a primeira vez que Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo não aparecem entre os três finalistas

A Uefa divulgou nesta quarta-feira (23) que dois jogadores do Bayern de Munique Robert Lewandowski e Manuel Neuer, vão disputar com Kevin De Bruyne, do Manchester City, o prêmio de melhor jogador do futebol europeu na última temporada. O vencedor será divulgado no dia 1º de outubro, em premiação virtual. Vice-campeão da última Liga dos Campeões, o brasileiro Neymar...