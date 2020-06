Esporte Ney Franco volta ao Goiás, após testes negativos, e cobra data para partidas Treinador esmeraldino ressalta a importância de um calendário definido para nortear preparação dos treinos

Uma semana após a retomada das atividades no centro de treinamento do Goiás, o técnico Ney Franco está de volta ao cotidiano do clube de forma presencial. Após passar por período de isolamento social e teste para Covid-19, o técnico se junta ao elenco e demais membros da comissão técnica para dar sequência à intertemporada do time. O treinador esmeraldino, no entanto, r...