Esporte Ney Franco valoriza entrega tática para vitória do Goiás sobre o Vasco Treinador esmeraldino elogiou postura da equipe esmeraldina, mas prevê confronto aberto na volta. Técnico aponta jogo com portões fechados como decisão acertada

O técnico Ney Franco comemorou mais que o resultado de vitória, por 1 a 0, do Goiás sobre o Vasco, nesta quinta-feira (12) pela 3ª fase da Copa do Brasil. O treinador esmeraldino ficou satisfeito com a forma como sua equipe construiu o placar e valorizou a vantagem obtida no Rio de Janeiro. Para ele, o Goiás teve dois comportamentos diferentes nos dois tempos do jogo....