Esporte Ney Franco vê triunfo justo em estreia e revela pedido à cúpula do Cruzeiro Procurado na terça-feira (8), treinador disse que pediu para ter um dia a mais de treino e acertou detalhes do contrato apenas depois de comandar primeira atividade na quarta-feira (9)

O técnico Ney Franco se empolgou com o triunfo por 1 a 0 sobre o Vitória em sua estreia pelo Cruzeiro. O treinador crê que o placar obtido no Mineirão, pela nona rodada da Série B do Brasileiro, foi merecido e revelou que fez um pedido ao presidente Sérgio Santos Rodrigues para trabalhar ainda sem ter 100% do contrato alinhavado. "Queria, primeiramente, pontuar que a ...