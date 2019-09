Esporte Ney Franco vê Palmeiras superior e diz que Goiás não soube aproveitar posse de bola Treinador esmeraldino admitiu que equipe teve dificuldades para sair da pressão imposta pelos visitantes

Após a derrota do Goiás para o Palmeiras, por 2 a 1, no Serra Dourada, o técnico Ney Franco viu resultado justo e disse que sua equipe não conseguiu ter bom desempenho quando estava com a posse de bola. O time esmeraldino abriu o placar no primeiro tempo, com chute de longa distância do zagueiro Rafael Vaz, mas não conseguiu segurar o resultado e a pressão exerci...