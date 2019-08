Esporte Ney Franco vê mesmo grau de dificuldade e espera sucesso igual ao de 2018 Novo técnico do Goiás compara desafios de sua chegada em 2018 e a deste ano no comando esmeraldino

O técnico Ney Franco retorna ao Goiás com o objetivo de repetir o sucesso de 2018. O treinador analisou as circunstâncias desse novo momento e vê igualdade no nível de dificuldade do desafio que terá em conduzir o Goiás na Série A do Campeonato Brasileiro. "Vejo o mesmo grau de dificuldade. Saio em vantagem, esse ano, por conhecer o clube, parte do elenco. Embora...