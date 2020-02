Esporte Ney Franco vê erros do Goiás no clássico e elogia rival Treinador disse não estar satisfeito com resultado, mas elogiou força física da equipe. O esmeraldino jogou o 2º tempo com um jogador a menos

O técnico Ney Franco elogiou a força física dos jogadores do Goiás e a postura do rival, no empate deste domingo, no estádio da Serrinha. Para o treinador esmeraldino, sua equipe cometeu erros pontuais e o adversário criou situações de gol. Apesar disso, o comandante não se disse satisfeito com o resultado. “Eles criaram mais oportunidades do que a gente (no 1º...