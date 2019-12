Esporte Ney Franco vê eficiência do Palmeiras e lamenta alto número de gols sofridos pelo Goiás Treinador analisa derrota por 5 a 1 sofrida diante do clube paulista e admite necessidade de correções no sistema defensivo, o mais vazado do torneio ao lado do Avaí

Na noite desta quinta (05), o Goiás foi goleado pelo Palmeiras por 5 a 1. De acordo com o técnico Ney Franco, a eficiência mostrada pelos paulistas fez a diferença - foram seis finalizações certas do adversário, de acordo com o FootStats. “É uma equipe muito qualificada, que tem jogadores com competência para finalizar em gols as chances criadas. Tivemos um pri...