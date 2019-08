Esporte Ney Franco tem negociações avançadas para voltar ao Goiás Comandante do acesso em 2018 é principal nome para assumir equipe. Diretoria avalia experiência no clube como principal trunfo para acerto

O Goiás está prestes a acertar o retorno de Ney Franco ao comando do time após demitir Claudinei Oliveira. Sem sair do enredo habitual do clube, a diretoria esmeraldina aposta em um nome que já deu certo em outro momento para alcançar seu principal objetivo na temporada, que é permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro. Ney Franco e Goiás podem reatar casame...