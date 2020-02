O técnico Ney Franco não esconde o desejo de ver o Goiás com melhor postura ofensiva na temporada. O comandante acredita que os jogos contra Anapolina, neste sábado (22), e diante do Sol de América, na terça-feira (25) serão de ataque contra defesa. Por isso, revelou ter trabalhado “muitos aspectos ofensivos” para furar retrancas dos próximos adversários da equipe esmeraldina.

“Tanto para o jogo de amanhã (contra Anapolina, no sábado) e na terça-feira (diante do Sol de América), vamos encontrar adversários com marcação baixa. Trabalhamos muitos aspectos ofensivos para ter competência de furar defesas e não dar espaços para contra-ataques. Queremos ganhar força ofensiva”, explicou o técnico Ney Franco.

O comandante utilizará a partida contra a Anapolina como teste para a decisão diante do Sol de América. Ney Franco pretende escalar força máxima contra a Rubra para dar ritmo de jogo para o elenco. “O Sandro, (Daniel) Bessa, Keko e Victor Andrade são exemplos de jogadores que estavam parados e precisam ganhar ritmo. Nesta semana ganharam tempo de treinamento. Agora, temos de ajustar a equipe para ter melhor posicionamento e evoluir. Espero que essa evolução seja coroada na terça-feira com classificação na Sul-Americana".

Segundo Ney Franco, durante a semana o elenco foi cobrado para apresentar melhor desempenho nos jogos. “Conversamos depois do jogo contra o Atlético-GO (derrota esmeraldina por 3 a 0), cobramos os atletas e nós da comissão técnica. Iniciamos a semana com reuniões com o elenco, mostramos material do que estão errando e o que precisamos ajustar para conseguir evoluir”, frisou o treinador esmeraldino.

Goiás e Anapolina vão se enfrentar no Estádio Olímpico, neste sábado (22), pela 7ª rodada do Goianão. O confronto será disputado a partir das 16 horas e o clube esmeraldino terá Heron (zagueiro) e Léo Sena (retornando à titularidade) como principais novidades na formação.