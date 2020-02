Esporte Ney Franco rebate pressão por sua demissão: 'não está faltando trabalho' Técnico do Goiás pede paciência ao torcedor, relembra histórico esmeraldino de troca de treinadores e cita a permanência de Roger Machado no Bahia como exemplo

Criticado pela torcida esmeraldino no Estádio Olímpico no dia da eliminação na 1ª fase da Copa Sul-Americana, o técnico do Goiás, Ney Franco, rebateu, nesta sexta-feira (28), antes do clássico contra o Vila Nova, a pressão que ocorreu nos últimos dias por sua demissão. O treinador relembrou o histórico de frequentes trocas no comando que o alviverde tem e citou Roger M...