Esporte Ney Franco quer Goiás eficiente contra Corinthians Contra time paulista, que tem a defesa menos vazada do torneio, clube esmeraldino terá poucas oportunidades, acredita treinador

Com treinamento fechado à imprensa e torcida, no Serra Dourada, o Goiás finaliza sua preparação, na tarde desta terça (15) para enfrentar o Corinthians. Atualmente na 9ª posição, com 36 pontos, o clube goiano encara o quarto colocado, que tem 43, às 21h30 de quarta (16). O técnico Ney Franco acredita que o Goiás terá de ter um nível elevado de concentração e dese...