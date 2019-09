Esporte Ney Franco prevê Cruzeiro empolgado com novo treinador Na zona de rebaixamento, clube mineiro acertou contratação de Abel Braga para substituir Rogério Ceni; estreia deve ser contra o Goiás

As duas vitórias consecutivas sobre Fluminense e São Paulo levaram tranquilidade ao Goiás. Para manter o bom momento, o time esmeraldino terá pela frente o Cruzeiro, que está vivendo uma crise, às 20h de segunda-feira, no Serra Dourada. A Raposa não ganha há quatro partidas e demitiu Rogério Ceni. O substituto é Abel Braga, anunciado no final da tarde desta sexta-...