Mesmo após retornar de viagem dos Estados Unidos, o técnico Ney Franco não realizou exame para saber se está com coronavírus, diferentemente do que o Goiás havia confirmado anteriormente.

“O Ney não fez o exame. Não está tendo kits suficientes. A prioridade é para pessoas sintomáticas, obviamente. Ele está assintomático e, nesse caso, não seria coerente fazer o exame”, resumiu o presidente esmeraldino Marcelo Almeida.

O departamento médico do Goiás informou que o treinador segue em isolamento, em observação e “completamente assintomático. As observações estão acontecendo de maneira natural, conforme as orientações do Ministério da Saúde”.

O técnico Ney Franco viajou para os Estados Unidos para resolver assuntos particulares e retornou para Goiânia no domingo (15). Apesar de não sentir sintomas do vírus, o treinador tem seguido os protocolos de isolamento social e ficado em casa, garante o Goiás. As atividades no clube estão paralisadas e os atletas seguem recomendações no período de quarentena.