Esporte Ney Franco lamenta arbitragem, mas exalta atuação do Goiás Técnico disse que viu toque de mão de Fagner na origem da jogada que resultou no pênalti para o Corinthians, nos acréscimos

O técnico Ney Franco deixou o Serra Dourada com um misto de sensações. O treinador esmeraldino ficou indignado com a arbitragem de Wagner do Nascimento Magalhães (FIFA/RJ) e do árbitro de vídeo Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ) no lance que originou o gol de empate do Corinthians, 2 a 2, na noite desta quarta-feira (16), pela 26ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. P...