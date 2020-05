Esporte Ney Franco fala em planejar retomada para ter sucesso Técnico do Goiás já tem as duas primeiras semanas de treinos elaboradas para a volta das atividades e acompanha o Campeonato Alemão como referência

O segredo para o sucesso das equipes no retorno do futebol após a paralisação pode passar por um planejamento bem feito. Neste sentido, o técnico Ney Franco trabalha com outros integrantes da comissão técnica do Goiás para que a retomada das atividades seja otimizada e que a equipe possa seguir o processo de evolução que vivia antes da pausa forçada devido à pandemia do c...