Esporte Ney Franco estuda mudança tática e pode escalar Kayke e Rafael Moura no ataque do Goiás Treinador explicou que treinamentos desta sexta-feira (23) e do sábado (24) vão definir equipe, mas há possibilidade de mudança do 4-3-3 para o 4-4-2

O Goiás pode mudar seu sistema tático para encarar o Internacional no próximo domingo (25). O técnico Ney Franco estuda a possibilidade de escalar o time esmeraldino no 4-4-2, tendo Rafael Moura e Kayke como atacantes por dentro no setor ofensivo. Neste sistema, Michael jogaria na linha de quatro meio-campistas, que teriam Hermes, Geovane e Léo Sena no setor. “Há m...