Esporte Ney Franco está liberado e retoma trabalho nesta segunda-feira (15) Após passar por dois testes para Covid-19, treinador está apto a se juntar ao elenco nos treinos

O técnico Ney Franco retomará suas atividades no centro de treinamento do Goiás nesta segunda-feira (15). O treinador testou negativo duas vezes para Covid-19 e recebeu liberação do departamento médico. Como o treinador esmeraldino estava nos Estados Unidos durante paralisação das atividades no clube, Ney Franco precisou passar por período de isolamento social...