Esporte Ney Franco espera Goiás com mais ritmo de jogo, após vitória sobre o Capital-DF Treinador elogiou jovens da base, destacou trabalho feito com Heron e deu detalhes de como pretende distribuir minutos em campo dos atletas esmeraldinos nos próximos testes antes da Série A

O técnico Ney Franco não saiu completamente satisfeito após vitória do Goiás, pelo placar mínimo, diante do Capital-DF, neste sábado (18), na Serrinha. O treinador, porém, destacou em coletiva que os próximos jogos-treinos da equipe serão importantes para conquista do ritmo de jogo ideal antes do início do Brasileirão. No próximo sábado (25) e no dia 1º de ag...