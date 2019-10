Esporte Ney Franco espera Ceará “motivado” após troca de técnico Treinador esmeraldino entende que mudança no comando técnico do Vozão pode afetar no desempenho dos jogadores da equipe cearense

O Goiás vai encarar o Ceará neste domingo (8) precavido por causa da postura que o time alvinegro pode ter na Arena Castelão. Nesta semana, Adilson Batista foi anunciado como novo treinador da equipe e, de acordo com o técnico esmeraldino Ney Franco, isso pode motivar o time cearense. “Quando se muda o treinador há impacto no jogo seguinte com a mobilização de jogadores para ser...