Esporte Ney Franco esboça time titular do Goiás para estreia no Goianão Com base do time que encerrou temporada 2019, treinador tem dúvida no meio-campo; ataque deve ter trio de centroavantes

O Goiás está na reta final de preparação para iniciar o Campeonato Goiano. O técnico Ney Franco conta com muitos remanescentes da última temporada, além de novas peças, como o lateral direito Vidal e os atacantes Henrique Almeida e Lucão. A principal dúvida tem sido no meio-campo. O jovem meia Thalles foi usado como titular durante muitas atividades da semana, mas acabou preterido no...