Esporte Ney Franco enfatiza poderio ofensivo do Fortaleza, mas avisa que Goiás não vai apenas se defender Treinador destaca que equipe viaja com "expectativa enorme" de somar pontos fora de casa

O Goiás tem pela frente um adversário que vem embalado por um bom resultado. O Fortaleza, que recebe o clube esmeraldino neste domingo (01), na Arena Castelão, às 16 horas, saiu perdendo por 3 a 0 para o Santos, no último domingo (25), na Vila Belmiro, mas conseguiu o empate nos 45 minutos finais. A reação no último jogo, e também a campanha da equipe no Brasileiro (ao la...