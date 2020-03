Esporte Ney Franco elogia entrega do Goiás e contesta 'lei da compensação' Técnico esmeraldino vê trabalho de Bolívar no Tigre dando resultado e diz que marcação rival com um jogador a menos soube jogar com o Goiás

Pressionado e questionado pelos resultados ruins do Goiás nesta temporada, o técnico Ney Franco preferiu apontar aquilo que vê como “entrega do time” no clássico disputado na tarde deste domingo (1), no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), que acabou com empate de 0 a 0 e três jogadores expulsos: o zagueiro Adalberto (Vila Nova), o meia Léo Sena e o lateral esquerdo C...