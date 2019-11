Esporte Ney Franco desabafa contra arbitragem após empate com Vasco: 'frustrado' Treinador enaltece atuação do Goiás em São Januário, mas fica na bronca com árbitro e VAR por gol anulado de Fábio Sanches

O técnico Ney Franco deixou São Januário muito irritado com a arbitragem após o empate em 1 a 1 com o Vasco. O técnico se disse frustrado, após a boa atuação esmeraldina, por conta do gol de Fábio Sanches ter sido anulado pelo VAR. "Fizemos dois gols legais e apenas um foi validado. Saímos reclamando a falta de três pontos pela forma que jogamos, como terminamos o jogo...