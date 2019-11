Esporte Ney Franco critica atitude do Goiás diante do Atlético-MG e já pensa em duelo contra Santos Técnico quer vencer Peixe, no sábado (9), às 17h, no Serra Dourada e admite torcer para que Flamengo vença a Libertadores para aumentar faixa de classificação

O técnico Ney Franco lamentou o resultado e o jogo apresentado pelo Goiás, na noite desta quarta-feira (6), no Mineirão. A equipe foi derrotada por 2 a 0 pelo Atlético-MG. No primeiro tempo, Tadeu foi essencial e o esmeraldino não finalizou nenhuma vez na etapa. “Esperávamos jogar a partida toda como fizemos no segundo tempo. Nosso objetivo era pontuar. Abrimos...