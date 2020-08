Esporte Ney Franco confirma volta de Rafael Vaz e esconde time titular do Goiás Com problemas para montar o time, devido a 12 desfalques pela Covid-19, técnico esmeraldino vai divulgar o time titular apenas momentos antes da partida contra o Athletico-PR

O Goiás encerrou a preparação para o duelo contra o Athlético-PR, que será a estreia da equipe na Série A do Campeonato Brasileiro após o adiamento da partida diante do São Paulo. O técnico Ney Franco confirmou que terá o reforço do zagueiro e capitão Rafael Vaz, recuperado de problema muscular. Zagueiro titular, Rafael Vaz tinha ficado fora da partida contra o São ...