Esporte Ney Franco comemora classificação na Copa do Brasil e comenta cobranças Técnico valoriza triunfo diante do Santo André, líder do Campeonato Paulista, e se diz ciente que pressão continuará

O técnico Ney Franco era o principal alvo das cobranças por resultados e pelo desempenho do Goiás. A vitória sobre o Santo André, na noite desta quarta (04), pela Copa do Brasil, serve para aliviar a pressão. Em coletiva, o técnico analisou a partida e o triunfo alviverde. "A gente veio com objetivo de conseguir a classificação. Sabíamos da dificuldade do jogo...