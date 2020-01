Esporte Ney Franco avalia pré-temporada do Goiás e espera time ajustado no início de fevereiro Pela primeira vez em 2020, técnico esboça time titular, com a presença de três dos contratados. Expectativa é de bom desempenho na estreia da Copa do Brasil

O Goiás iniciou a pré-temporada no dia 8 de janeiro. Perto de completar uma semana de atividades, o time esmeraldino deve chegar próximo do considerado ideal a partir da estreia na Copa do Brasil, contra o Fast/AM, no dia 5 de fevereiro, de acordo com o técnico Ney Franco. “Temos de aproveitar esse início de temporada para colocar os conceitos de jogo que a gent...